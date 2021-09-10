Шварц: «Динамо» должно противопоставить «Нижнему Новгороду» лучшие качества

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом».



«Мы проанализировали встречи, которые «Нижний Новгород» провел в этом сезоне. Есть понимание игры, которую показывает команда. Они провели качественные встречи и с «Сочи, и со «Спартаком». Мы должны противопоставить «Нижнему» наши лучшие качества. Проявить их в виду характера, напора. Наша цель — три очка в этой встрече.



Что касается Макарова, то мы занимались индивидуальным развитием, провели много занятий. Провели контрольную встречу против «Химок-М», где Макаров забил гол. Мы плодотворно провели дни, когда он находился в команде.



Наш медицинский штаб совместно с шеф-поваром занимается вопросом питания. Не знаю, как обстоят дела в национальной сборной. До матча для игроков полезно, чтобы в рационе были углеводы.



Рад, что Лещук продлил контракт. Это важный игрок, хороший и качественный вратарь. Мы могли сами убедиться в этом в матчах прошлого сезона. Рад, что он остался в нашем клубе», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Напомним, матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Нижний Новгород» состоится 12 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Динамо» в шести стартовых турах чемпионата России набрало 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице.