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Погребняк прокомментировал победу сборной России в матче Кубка Легенд с Германией

Погребняк прокомментировал победу сборной России в матче Кубка Легенд с Германией
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Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал победу национальной команды в матче Кубка Легенд с Германией (10:4).

«Это мой первый раз на Кубке легенд, то, что видел по первому матчу Испания – Португалия: обе команды очень понравились. Мне вообще всегда импонировал футбол 5 на 5, 6 на 6, чувствую себя как рыба в воде. Что касается звания лучшего игрока, а как с такими партнёрами можно не забивать?

В моё время в сборной мы с немцами сражались очень достойно: в Дортмунде играли, в Москве тоже. Своей сборной я доволен», — передаёт слова Погребняка корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Команды поделены на две группы, после группового этапа начинается плей-офф. Встречи проходят в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.

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