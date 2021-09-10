Сборные Испании и Португалии сыграли вничью в матче Кубка Легенд

Сегодня, 10 сентября, сборная Испании встретилась с национальной командой Португалии в матче Кубка Легенд. Игра завершилась с ничейным счётом 6:6.

Хет-триком в составе португальцев отметился Угу Алмейда. Также забитые мячи на свой счёт записали Педру Мендеш, Нуну Гомеш и Нуну Ассиш. В составе испанской команды ветеранов отличились Маркос Сенна, Давид Альбельда, Гаиска Мендьета, Луке Альберто, Фернандо Морьентес и Альберт Риера.

Напомним, сборная России в стартовом для себя матче Кубка Легенд одолела Германию со счётом 10:4.

Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Команды поделены на две группы, после группового этапа начинается плей-офф. Встречи проходят в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.