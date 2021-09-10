«Это было больно». Промес — о вылете «Спартака» из Лиги чемпионов

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказался о вылете красно-белых из Лиги чемпионов.

«Это было больно. Я вернулся в том числе для матчей в Лиге чемпионов. Но хочу вот что сказать: футбол — командная игра. Весной были футболисты, которые решали исход матчей в нашу пользу. Жаль, что на этот раз никому не удалось проявить себя в столь важный момент.

Теперь впереди Лига Европы, где нам достались интересные соперники. Надеюсь, всё сложится для нас намного лучше. Не нужно бояться громких имён. Говорю об этом молодым ребятам.

Совсем недавно «Спартак» дома играл в Лиге чемпионов вничью с «Ливерпулем», громил «Севилью» — 5:1. Моя задача — помочь создать атмосферу, при которой такие результаты не будут казаться чем-то космическим. Но для начала нам нужно вернуть победный настрой в чемпионате России. Очевидно, что наше нынешнее место недопустимо низкое», — приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».