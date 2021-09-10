Мигел Данни поделился мнением о составе сборной России при Валерии Карпине

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и московского «Динамо» Мигел Данни поделился мнением о составе сборной России при новом главном тренере Валерии Карпине.



«Сборная Карпина? Я вижу много хороших игроков, в том числе молодых. Валерий Георгиевич только начал работу в сборной. Нужно время. Я думаю, он вернёт Дзюбу в состав, потому что Артём — хороший нападающий», — передаёт слова Данни корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.



Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. В составе клуба из Санкт-Петербурга Данни — обладатель Суперкубка УЕФА (2008), чемпион России (сезон-2010, 2011/2012, 2014/2015), обладатель Кубка (сезон-2009/2010, 2015/2016) и Суперкубка (2011, 2015) России. Кроме того, с 2005 по 2008 год Данни защищал цвета московского «Динамо».