Бывший защитник сборной Франции сравнил Руни и Роналду в начале их карьеры в «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Микаэль Сильвестр сравнил Уэйна Руни и Криштиану Роналду на момент начала их выступлений за «красных дьяволов». В конце августа 36-летний португальский форвард вернулся в «МЮ». Руни ныне является главным тренером «Дерби Каунти».
«Когда они стали играть вместе, то Уэйн уже привык к Премьер-лиге. Думаю, у него было преимущество. Однако они оба были талантливыми игроками. На тот момент Уэйн был более опытен, он лучше понимал игру в Премьер-лиге. Это их отличало. Что касается чистого таланта, способностей, то они были на одном уровне. Они оба прекрасно вписались в игру команды.
Изначально Руни казался более готовым игроком, потому что он прошёл академию «Эвертона», ворвался во взрослую команду. Он играл в привычном окружении. Криштиану же потребовалось время на адаптацию. Ему пришлось избавиться от своих штучек, чтобы эффективнее действовать в штрафной», — цитирует Сильвестра Goal.
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Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»
- 10 сентября 2021
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