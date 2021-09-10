Хинкель: мы с Тедеско были счастливы в «Спартаке». Хотел бы ещё поработать в таком клубе

Бывший ассистент главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель заявил, что был счастлив в период работы в московском клубе.
«Я не смотрю матчи «Спартака», но знаю о результатах — сейчас их нельзя назвать хорошими. Не слышал ничего о слухах про возвращение Тедеско в «Спартак», он ничего мне не говорил. Хотел бы я вернуться? Мне нравилось работать в «Спартаке», но пришлось покинуть клуб по семейным обстоятельствам. То, что мы покинули «Спартак», не означает, что мы не были счастливы: мы добились успеха, у нас была отличная команда. Конечно, хотелось бы работать в таком клубе как «Спартак». Возможно, что не сейчас, но в будущем — почему нет?
Почему не смотрел игры «Спартака»? У меня был отпуск, у меня пятеро детей, поэтому я всегда занят. Я слежу результатами, но не могу смотреть игры: в Германии у меня нет канала, который был показывал РПЛ.
Не знаю окажусь ли снова в России в ближайшем будущем. В футболе может случиться всё что угодно, ситуация быстро меняется. Мы могли продлить со «Спартаком» действующие контракты, но покинули клуб три месяца назад по собственному желанию, поэтому сейчас нет смысла говорить о возвращении. Я уехал из России из-за семьи, сейчас ничего не поменялось. Мы с Доменико отлично поработали в России, провели здесь хорошее время», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 10 сентября 2021
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