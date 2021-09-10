Промес – о критике в свой адрес: одному сложно что-то исправить

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказался о критике в свой адрес на фоне неудачных выступлений красно-белых на старте нового сезона.
«Я прекрасно слышу, что люди вокруг говорят: «Где же тот, былой Промес? Где его знаменитый футбол?» Всегда стараюсь сохранять позитив, но важно понимать, что команда — это единый организм. Если не ладится у всех, одному сложно что-то исправить. И наоборот: когда все ловят кураж, то и тебе проще. Более того, команда не может жить в отрыве от остального клуба. Но искать оправдания нет смысла. Нужно работать и, черт возьми, начать побеждать!» — приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».
Ранее Промес заявил, что не покинет стан красно-белых до тех пор, пока не завоюет вместе с клубом серьёзный трофей.
- 10 сентября 2021
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