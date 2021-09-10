Сборная России обыграла Турцию и добыла вторую победу на Кубке Легенд

Сегодня, 10 сентября, сборная России встретилась с национальной командой Турции в матче Кубка Легенд. Игра завершилась победой российских «ветеранов» со счётом 6:4.

Забитыми мячами в составе сборной России отметились Константин Головской (дубль), Андрей Каряка (дубль), Павел Погребняк и Александр Самедов. Финальный свисток арбитра зафиксировал вторую победу сборной легенд России. В первом матче турнира наша национальная команда обыграла Германию со счётом 10:4. В той игре пента-триком отметился Погребняк.

Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Команды поделены на две группы, после группового этапа начинается плей-офф. Встречи проходят в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.