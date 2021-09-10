«Жоаозиньо пнул меня сзади». Хинкель вспомнил о потасовке после матча «Спартака» и «Сочи»

Бывший ассистент главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель вспомнил о потасовке, произошедшей после матча «Спартака» и «Сочи» в прошлом сезоне.
«Инцидент в подтрибунке после матча с «Сочи» я уже забыл. Меня ударил игрок «Сочи», но я не держу на него зла. Такое случается, когда ты на эмоциях. В подтрибунном помещении было очень много народу, все были взвинчены. Не знаю, в чём была причина потасовки. Когда я зашёл туда, сказал идти всем в раздевалку, а игрок сзади пнул меня. Это был Жоаозиньо.
После стычки я подошёл к нему, хотел спокойно поговорить и пожать Жоаозиньо руку, но он не подал мне руку в ответ. После он тоже ничего мне не писал, не извинялся», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, после матча 18-го тура РПЛ сезона-2020/2021 главный тренер красно-белых Доменико Тедеско заявил, что его помощника Андреаса Хинкеля ударили в ходе потасовки в подтрибунном помещении. Сообщалось, что обидчиком специалиста был Жоаозиньо. Тем не менее, КДК не установил физический контакт между бразильцем и тренером.
- 10 сентября 2021
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