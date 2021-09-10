Промес рассказал, почему в России его прозвали Антоном

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес рассказал, почему в России к нему привязалось прозвище в виде русского имени Антон.

«Сделаю ли новое тату на русском языке? Когда выиграем трофей. Придумаю достойную фразу на русском для такого случая. Но давайте сначала добьёмся этого успеха. В России я ощущаю себя как дома. Поэтому и вернулся. Моё второе имя Антон — не просто же так! Уже много раз ходил в русскую баню. В том числе дважды — с ребятами из «Спартака».

Ездил ли на рыбалку? Нет, по-прежнему жду приглашения от Селихова. Знаю, что он фанат этого дела и часто рыбачит в своём родном регионе. Как-то говорили с ним по видеосвязи, смотрю — а он опять с удочкой.

Мой самый крупный улов случился в Суринаме. Дядя у меня — профессиональный рыбак, и в юности мы с ним вместе выходили в море на лодке. Я всегда старался выловить рыбу побольше. Её там, в тёплом тропическом климате, хватает!

К счастью, семья сейчас живёт со мной. Дети ходят в английскую школу, где у них есть уроки русского языка. Так что скоро смогут быть моими переводчиками! А жена занимается хозяйством: я приезжаю с тренировки — и меня ждёт вкусная еда, порядок в доме. Это очень важная поддержка. Когда всё успокоится с ограничениями и станет полегче с визами, то родители тоже прилетят. Им нравилось бывать на матчах», — приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».