Червиченко — о лимите: Путин — красавчик! Нужно дать возможность раскрыться нашим игрокам

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость, что президент Российской Федерации Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
«Путин — красавчик! Мы с ним идём одной дорогой. Лимит — это полезно, просто он должен быть логичным и правильным. Кто бы что ни рассказывал, преференции должны отдаваться россиянам. Конечно, не в спортивной, но в обычной жизни есть пример: рынок был населён продуктами, изделиями из Европы до введения санкций. Санкции применили — мы поставили барьер, всё то же самое, только наше. И производство работает, и люди, сельское хозяйство, всё своё и не хуже.
Конечно, надо разрешать иностранцев, но всё должно быть продумано. Нужно давать возможность раскрываться нашим игрокам. Тем более для меня непонятны возмущения о том, что российские игроки получают много денег. Вы хотите отдать эти деньги иностранцам? Люди мыслят очень узкими категориями. Можно договориться и до того, что атаман Краснов, Шкуро, Власов — они же тоже вроде как хотели всё на благо России, правда, воевали за немцев.
Наверное, эта тема теперь будет закрыта. А сказки о том, что наши футболисты не играют из-за того, что они подписывают хорошие контракты, а потом нет конкуренции — это бред собачий. Они не играют из-за слабой подготовки, плохо готовят в школе. У нас практически нет мощного фундамента для генерирования новых игроков. Появляются те таланты, которые, можно сказать, сами себя пробивают. А если бы работали все интернаты, ДЮСШ, тренеры отдавались бы работе так, как раньше, тренерский труд оплачивался хорошо, сейчас же он стоит две копейки. Главное же заинтересовать всех, а купить какого-то загорелого парня, ставить его только потому, что кто-то был в доле… У нас же всё именно этим закончится. Посмотрите, сколько шлака в нашей РПЛ», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 10 сентября 2021
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