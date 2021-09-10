Жером Боатенг скрыл от руководства «Лиона» информацию о судебных разбирательствах
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В руководстве французского «Лиона» не были осведомлены о том, что новичок команды Жером Боатенг имеет проблемы с законом. Об этом сообщает французская газета L’Equipe.
По информации источника, Жером перед переходом в «Лион» на правах свободного агента не известил свой новый клуб о судебных разбирательствах. Пока неизвестно, примет ли клуб какие-либо меры в отношении футболиста.
Напомним, защитник «Лиона» Жером Боатенг был признан виновным по делу о домашнем насилии. Он заплатит своей бывшей девушке штраф размером в € 1,8 млн в качестве возмещения морального ущерба. Сумма будет выплачиваться каждый день в течение двух месяцев. Утверждается, что в 2018 году игрок напал на свою девушку во время отпуска на Карибских островах после ссоры.
Новость по темеЖером Боатенг признан виновным по делу о домашнем насилии
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