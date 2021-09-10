Серхио Агуэро: мы не фавориты Лиги чемпионов, но соперники уважают нас

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал о перспективах команды на сезон.

«Барселона» — это великий клуб, поэтому мы должны бороться за каждый титул. Мы не фавориты Лиги чемпионов, но наши соперники уважают нас. Каждый раз, когда я играл с «Барселоной» даже в её худшем состоянии, мы говорили: «Будьте начеку, это ведь «Барселона». Может быть, в Лиге чемпионов от нас не ждут многого, но критики зря нас недооценивают», — цитирует Агуэро Marca.

Агуэро перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. Ранее стало известно, что Агуэро пропустит начало нового сезона из-за травмы. В ходе медобследования у аргентинского новичка команды выявили серьёзное повреждение связки голеностопного сустава.

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