Игроком месяца в АПЛ признан Майкл Антонио из «Вест Хэма». У него 4 гола в 3 матчах
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Английская Премьер-лига на своём сайте объявила обладателя приза лучшему игроку чемпионата по итогам августа.
Им стал нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио. В минувшем месяце Антонио сыграл в трёх матчах, забил четыре гола и отдал три ассиста. В августе «молотобойцы» провели три матча: выиграли у «Ньюкасл Юнайтед» (4:2), обыграли «Лестер Сити» (4:1) и сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (2:2).
В голосовании Антонио опередил Маркоса Алонсо («Челси»), Саида Бенрахма («Вест Хэм»), Эрика Дайера («Тоттенхэм Хотспур»), Демарая Грея («Лестер») и Мэйсона Гринвуда («Манчестер Юнайтед»).
В следующем туре «Вест Хэм» сыграет с «Саутгемптоном». Встреча состоится 11 сентября в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри».
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