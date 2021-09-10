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«Лестер» хочет подписать Берарди в зимнее трансферное окно. Сассуоло требует € 40 млн

«Лестер» хочет подписать Берарди в зимнее трансферное окно. Сассуоло требует € 40 млн
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«Лестер Сити» интересуется нападающим 27-летним итальянским форвардом «Сассуоло» Доменико Берарди.

Как сообщает Calciomercato, английский клуб хочет сделать запрос по футболисту в зимнее трансферное окно. На Берарди также претендуют «Милан» и «Фиорентина». «Сассуоло» требует за игрока € 40 млн.

Контракт форварда с «Сассуоло» рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне Берарди провёл 30 матчей в Серии А, забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. Берарди является воспитанником «Сассуоло» и играет в составе команды с 2012 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 35 млн.

В текущем сезоне АПЛ «Лестер» после трёх матчей имеет шесть очков. «Лисы» обыграли «Вулверхэмптон» (1:0) и «Норвич» (2:1) и уступили «Вест Хэму» (1:4). Сейчас «Лестер» располагается на девятой строчке в турнирной таблице.

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