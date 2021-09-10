Погребняк забивал немцам, чирлидерши танцевали, Данни растягивался. Фото с Кубка Легенд

10 сентября на поле арены «Мегаспорт» сборная России одержала победу над национальной командой Германии в рамках турнира «Кубок Легенд». Игра завершилась победой российских «ветеранов» со счётом 10:4.

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал результат матча.



«Это мой первый раз на Кубке легенд. По тому, что видел в первом матче Испания — Португалия: обе команды очень понравились. Мне вообще всегда импонировал футбол 5 на 5, 6 на 6 — чувствую себя как рыба в воде. Что касается звания лучшего игрока — а как с такими партнёрами можно не забивать?» — передаёт слова Погребняка корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В другом матче сборная Испании встретилась с национальной командой Португалии. Игра завершилась с ничейным счётом 6:6.

Лучшие кадры с первого дня Кубка Легенд — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.