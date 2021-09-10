Источник в «Андерлехте» опроверг слова гендиректора «Краснодара» о сумме трансфера Олссона

В «Андерлехте» не согласны с утверждением генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига о том, что брюссельцы заплатили «быкам» за полузащитника Кристоффера Олссона € 6,3 млн. Об этом сообщил региональный менеджер Transfermarkt Барт Тамсын со ссылкой на источник в спортивном департаменте бельгийского клуба.
Хашиг ранее отмечал: «В СМИ прошла информация о том, что мы продали Кристоффера Олссона за € 4 млн, но это не соответствует действительности. Шведского полузащитника мы продали за € 6,3 млн».
Тамсын узнал от источника, что «Андерлехт», испытывающий финансовые трудности из-за эпидемии коронавируса, заплатил за Олссона значительно меньше, чем € 6,3 млн, упомянутые Хашигом. Трансферная сумма в € 4 млн и так вызвала удивление в Бельгии. Там не понимают, как клуб, столкнувшийся с такими проблемами, смог себе это позволить.
Ранее Хашиг также сообщил, что «Краснодар» приобрёл нападающего Джона Кордобу за € 10,5 млн плюс небольшие бонусы в случае удачного выступления клуба в еврокубках.
- 10 сентября 2021
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