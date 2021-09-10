Аджоев — о лимите на легионеров: Путин всё правильно сказал

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев оценил слова президента России Владимира Путина об отмене лимита на легионеров.

«Я полностью поддерживаю решение Владимира Путина. Почему поддерживаю? А по каким причинам я не должен поддерживать? Владимир Путин всё правильно сказал», — цитирует Аджоева «Матч ТВ».

В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.

Разговор о необходимости реформ в российском футболе вновь возник после неудачного выступления сборной страны на чемпионате Европы — 2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф. Вскоре сборную покинул Станислав Черчесов, руководивший национальной командой с 2016 года. Его сменил Валерий Карпин.