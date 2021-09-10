Аллегри — об уходе Роналду: жизнь продолжается

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал уход Криштиану Роналду из команды.

«Роналду больше не хотел играть в Италии, поэтому он перешёл в «Манчестер Юнайтед». Криштиану провёл три замечательных сезона в «Ювентусе», мы желаем ему всего наилучшего и успехов в карьере. Жизнь продолжается. Я не люблю думать о том, что могло бы произойти. Нужно быть практичным. В «Ювентусе» трофеи всегда завоевывала команда, а не один футболист. В крови есть любовь к коллективу и желание жертвовать собой», — цитирует тренера Football Italia.

Напомним, Роналду выступал за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов.