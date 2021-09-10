Аллегри — об уходе Роналду: жизнь продолжается
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Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал уход Криштиану Роналду из команды.
«Роналду больше не хотел играть в Италии, поэтому он перешёл в «Манчестер Юнайтед». Криштиану провёл три замечательных сезона в «Ювентусе», мы желаем ему всего наилучшего и успехов в карьере. Жизнь продолжается. Я не люблю думать о том, что могло бы произойти. Нужно быть практичным. В «Ювентусе» трофеи всегда завоевывала команда, а не один футболист. В крови есть любовь к коллективу и желание жертвовать собой», — цитирует тренера Football Italia.
Напомним, Роналду выступал за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов.
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