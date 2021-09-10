Александр Глеб рассказал, почему не согласен с позицией Путина по лимиту на легионеров

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб отреагировал на новость о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Сейчас я не соглашусь с Путиным. Я считаю, что лимит в России надо отменить. Когда есть конкуренция и мотивация — футбол развивается. А когда есть лимит, футболисты получают сумасшедшие деньги, хотя близко не играют на такой уровень.

Меня в России просто удивляет лимит. Если, образно, нужен левый защитник, а их по России мало, можно кого-то подписать свободным — он требует денег как игрок «Челси». И все ещё борются за него.

В России есть игроки хорошие, просто конкуренция должна быть здоровая. В Белоруссии тоже есть лимит, но я тоже против него. Все думают, что при лимите молодые будут получать больше практики, их будут забирать, но это не так.

Если приходит легионер за меньшие деньги, показывает результат — стремись, чтобы добиться такого же. Только так», — передаёт слова Глеба корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.