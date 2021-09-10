Александр Глеб — о сборной России: на Евро был мрак

Белорусский футболист Александр Глеб оценил выступление сборной России на Евро-2020.

«Со всем уважением к России, но на Евро был мрак. Никакого футбола, даже близко. Ничем Россия на Евро не запомнилась.



Миранчук, Головин, у них было желание, это было видно. Но от одного футболиста ничего не зависит, игра командная. Вообще, мне нравится игра Головина, он чувствует партнёра, ищет, имеет дриблинг, очень скоростной. Саша отлично видит поле. Он может вырасти в Монако и перейти в топ-клуб, например, в «Барселону». Сейчас «Барселона» не та, которая была в моё время, в эту проще попасть. У него не должно быть с этим больших проблем, у него есть талант. Думаю, что Саше предлагали большие деньги в России, но он уехал, не побоялся и добивается.



Почему все так уверены, что у России на Евро всё зависело от Дзюбы? Может, в РПЛ он и главный нападающий, но в Европе… перестаньте, совсем другой уровень. Даже средние европейские клубы легко выключают

Лисакович — очень талантливый футболист, он сейчас лидер сборной Белоруссии. Виталий нацелен на ворота, немного эгоист, но это нормально для нападающего.



Если не будет дурака валять и будет работать, Локомотив для него просто ступенька», — передаёт слова Глеба корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.