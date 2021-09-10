Министр спорта Московской области: слова Путина о лимите? Я счастлив!

Министр спорта Московской области Роман Терюшков оценил позицию президента России Владимира Путина по отмене лимита на легионеров.

«Если честно, я счастлив. Вы знаете мою позицию по этому поводу: наша сборная при Бескове, Качалине, Морозове, Бышовце достигала огромных результатов. Мы завоёвывали олимпийские медали, четыре раза играли в финалах Евро, один раз выигрывали. Не думали, как нам выйти из квалификации на чемпионат мира. Всё было из-за того, что играли только спортсмены с русским паспортом, советским на тот момент.

Ситуация изменилась, в большинстве своём на ключевых позициях у нас бегают ребята с иностранным гражданством. Что мешает развитию и поиску молодых талантов. После прошедших Олимпийских игр, чемпионата Европы президент очень верно заметил, что нужно уделять внимание развитию нашего футбола. Конечно, надо ограничивать участие легионеров в чемпионате», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой

В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.

Разговор о необходимости реформ в российском футболе вновь возник после неудачного выступления сборной страны на чемпионате Европы — 2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф. Вскоре сборную покинул Станислав Черчесов, руководивший национальной командой с 2016 года. Его сменил Валерий Карпин.