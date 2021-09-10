Петржела: президент Путин не должен лезть в вопросы по лимиту на легионеров

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о словах президента России Владимира Путина по поводу отмены лимита на легионеров.

«Я всегда был против лимита! Конечно, Путин имеет право высказать мнение — по авторитету президента вопросов нет и быть не может. Наши мнения с Путиным расходятся, но я не думаю, что именно он будет принимать решение: президент не должен лезть в вопросы по лимиту легионеров. Высказать мнение — да, а решать должны футбольные люди. Но то, что Путин следит за футболом — это круто», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.

Разговор о необходимости реформ в российском футболе вновь возник после неудачного выступления сборной страны на чемпионате Европы — 2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф. Вскоре сборную покинул Станислав Черчесов, руководивший национальной командой с 2016 года. Его сменил Валерий Карпин.