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Президент «Атлетико»: хотел бы, чтобы Мбаппе перешёл в «Реал»

Президент «Атлетико»: хотел бы, чтобы Мбаппе перешёл в «Реал»
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Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказался о несостоявшемся переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид» в ходе летнего трансферного окна.

«Мне бы хотелось, чтобы Мбаппе перешёл в «Реал», потому что это было бы прекрасно для чемпионата Испании», — цитирует Сересо Sport.es.

Также президент «матрасников» прокомментировал возвращение в клуб Антуана Гризманна на правах аренды из «Барселоны».

«Мы в восторге от его прибытия и считаем, что он будет усилением и поможет команде. Я думаю, что игроки очень хорошо его примут. Всегда есть какое-то недовольство, и с ним приходится считаться. Его встретят с распростёртыми объятиями. Те, кто не согласен, пусть знают, что он отличное подкрепление для «Атлетико», и, если мы хотим выиграть титулы, мы должны привлечь таких игроков, как он», — добавил Сересо.

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