Чеферин — о «Барселоне» и «Ювентусе»: у них некомпетентное руководство

53-летний словенский функционер Александер Чеферин, возглавляющий УЕФА, раскритиковал каталонскую «Барселону», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус» за организацию Суперлиги Европы.

«Очень забавно, что они хотят создать новый турнир и в то же время хотят сыграть в Лиге чемпионов в этом сезоне. Во всех трёх клубах некомпетентное руководство. Эти парни пытались убить футбол. Перес плачется и говорит, что клуб может выжить только с помощью Суперлиги, а затем пытается подписать Килиана Мбаппе за € 180 млн», — приводит слова Чеферина испанская газета Marca.

Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.