Бышовец: разделяю мнение Путина о лимите. Наш успех на ОИ-1988 до сих пор помнят

Известный российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал новость о том, что президент РФ Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Я разделяю мнение президента. Отмена лимита не только не позволила бы развиваться нашему футболу — она бы его затормозила. Лицо футбола — сборная, но невозможно научить игроков плавать, если в бассейне нет воды.



Что касается Олимпиады 1988 года, то она была среди профессионалов. В наш успех мало кто верил, но его до сих пор помнят. То, что сделала команда… Соперники были серьёзные: и сборная Бразилии в финале, и вообще там играли Ромарио, Шукер, Клинсман», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.

Разговор о необходимости реформ в российском футболе вновь возник после неудачного выступления сборной страны на чемпионате Европы — 2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф. Вскоре сборную покинул Станислав Черчесов, руководивший национальной командой с 2016 года. Его сменил Валерий Карпин.