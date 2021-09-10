ФИФА и АПЛ ведут переговоры об отмене решения по отстранению латиноамериканских игроков

Клубы английской Премьер-лиги и ФИФА ведут переговоры об отмене запрета на использование латиноамериканцев в матчах следующего тура чемпионата, сообщает The Telegraph.
Ранее ФИФА по просьбе национальных федераций футбола Бразилии, Парагвая, Мексики и Чили запретила 11 игрокам, играющим в АПЛ, участвовать в официальных играх за свои клубы в течение пяти дней. Санкции вызваны тем, что английские клубы отказались отпускать данных игроков на матчи отбора к ЧМ-2022 в Южной Америке.
Среди отстранённых оказались: Алисон Бекер, Фабиньо, Роберто Фирмино (все — «Ливерпуль» — Бразилия), Эдерсон и Габриэл Жезус («Манчестер Сити» — Бразилия), Тьяго Силва («Челси» — Бразилия), Рафинья («Лидс Юнайтед» — Бразилия), Фред («Манчестер Юнайтед» — Бразилия), Мигель Альмирон («Ньюкасл Юнайтед» — Парагвай), Рауль Хименес («Вулверхэмптон» — Мексика) и Франсиско Сьерральта («Уотфорд» — Чили).
По мере активизации переговоров между футбольными функционерами футбольные федерации Мексики и Парагвая отозвали требования о введении санкций.
Чтобы предотвратить новый конфликт между клубами и странами, правительство Великобритании рассматривает возможность гарантировать южноамериканским странам, что игроки будут освобождены на матчи национальных команд в октябре.
Существует вероятность, что в самое ближайшее время ФИФА объявит решение об отмене санкций.
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