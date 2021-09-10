Давид Луис согласовал контракт с «Фламенго»

Бразильский «Фламенго» согласовал контракт с бывшим защитника «Арсенала» Давидом Луисом. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, срок соглашения бразильца с клубом истекает в декабре 2022 года.

В настоящее время 34-летний бразилец находится в статусе свободного агента после ухода из лондонского «Арсенала». В прошлом сезоне чемпионата Англии защитник провёл за «канониров» 30 матчей и забил два гола. Лондонский клуб не стал предлагать новый контракт футболисту.



Кроме «Арсенала», Луис выступал за «Челси», «ПСЖ», «Бенфику» и бразильскую «Виторию». В июле сообщалось об интересе к игроку со стороны турецкого клуба «Адана Демирспор», а в июне, кроме «Бенфики», Луисом интересовались «Марсель», «Интер» (Майами) и «Фламенго».