Директор «Ювентуса» — о Роналду: не могли оставить игрока, который уже не признавал клуб

Спортивный директор «Ювентуса» Федерико Черубини рассказал, почему португальский нападающий Криштиану Роналду для перехода выбрал «Манчестер Юнайтед», а не в «Манчестер Сити».

«Предложение от «Манчестер Сити» было неподходящим. «Манчестер Юнайтед» же вел себя по-другому, как клуб с традициями. Другого конца у этой истории не могло быть, с учетом того, как Роналду говорил с нами. Мы не могли заставить игрока остаться в клубе, который он больше не признавал.

Мы уважаем Роналду, но я разделяю взгляды нашего президента: историю «Ювентуса» написали великие чемпионы, тренеры и функционеры, но клуб остается самым главным, что у нас есть», — приводит Goal со ссылкой на Tuttosport слова Черубини.

Напомним, Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. Португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».