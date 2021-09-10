Директор «Ювентуса» — о Роналду: не могли оставить игрока, который уже не признавал клуб

Спортивный директор «Ювентуса» Федерико Черубини рассказал, почему португальский нападающий Криштиану Роналду для перехода выбрал «Манчестер Юнайтед», а не в «Манчестер Сити».
«Предложение от «Манчестер Сити» было неподходящим. «Манчестер Юнайтед» же вел себя по-другому, как клуб с традициями. Другого конца у этой истории не могло быть, с учетом того, как Роналду говорил с нами. Мы не могли заставить игрока остаться в клубе, который он больше не признавал.
Мы уважаем Роналду, но я разделяю взгляды нашего президента: историю «Ювентуса» написали великие чемпионы, тренеры и функционеры, но клуб остается самым главным, что у нас есть», — приводит Goal со ссылкой на Tuttosport слова Черубини.
Напомним, Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. Португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».
- 10 сентября 2021
-
20:51
-
20:48
-
20:36
-
20:33
-
20:27
-
20:12
-
19:57
-
19:51
-
19:38
-
19:35
-
19:31
-
19:07
-
19:02
-
18:56
-
18:52
-
18:50
-
18:37
-
18:27
-
18:27
-
18:19
-
18:13
-
18:12
-
18:09
-
18:07
-
18:03
-
17:53
-
17:45
-
17:43
-
17:41
-
17:39
-
17:29
-
17:29
-
17:26
-
17:18
-
16:54