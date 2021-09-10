Эдегор: надеюсь, со временем «Арсенал» выиграет АПЛ и Лигу чемпионов

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал о своих надеждах в лондонском клубе.



«Мы хотим вернуться в европейский футбол в этом сезоне, что было бы важно для игроков, для клуба, для болельщиков, а затем, надеюсь, со временем мы выиграем трофеи: победим в Лиге чемпионов и станем первыми в лиге в течение нескольких лет.



Это касается всех, этот клуб должен быть на вершине и должен играть в европейский футбол, мы мало об этом говорили, но именно так и должно быть в этом клубе», — сказал Эдегор в эфире передачи Football Daily на Sky Sports.



Напомним, нынешним летом Эдегор перешёл в «Арсенал» из мадридского «Реала» за € 35 млн. Ранее норвежец на правах аренды играл за «канониров» в сезоне-2020/2021.