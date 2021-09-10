«Сан-Паулу» выступил с официальным заявлением по отказу Дани Алвеса играть за клуб

Бразильский «Сан-Паулу» выступил с официальным заявлением по отказу защитника Дани Алвеса возвращаться в расположение команды. После Олимпийских игр в Токио Алвес отказался играть за клуб из-за невыплаченного долга в размере $ 2 млн.
«Защитники «Сан-Паулу» Дани Алвес и Миранда выступали за национальную команду на Олимпийских играх в Токио и должны были сегодня вернуться в расположение клуба и приступить к тренировкам. Миранда появился на первом занятии, Алвес — нет. Представители игрока сообщили, что Алвес не вернулся в команду из-за нашей задолженности перед ним. «Сан-Паулу» на прошлой неделе сделал футболисту предложение о переговорах по этому вопросу, но игрок отказался.
Мы приняли решение, что Дани Алвес больше не будет выступать за наш клуб. «Сан-Паулу» — это самое важное для всех нас», — заявил спортивный директор клуба Карлос Бельмонте на официальной пресс-конференции бразильской команды.
Напомним, из-за пандемии коронавируса клуб сократил зарплату игроков, в том числе Алвеса. По соглашению между сторонами было оговорено, что сумма будет выплачена позже.
После Олимпийских игр в Токио (Япония) Дани Алвес заявил, что «Сан-Паулу» задерживает выплату долга. После этого отношения между игроком и клубом испортились.
Напомним, в августе 2019 года бразильский защитник подписал контракт с «Сан-Паулу», по которому зарплата Алвеса составляла $ 280 тыс. в месяц. Контракт 36-летнего бразильца был рассчитан до декабря 2022 года.
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