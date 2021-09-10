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Экс-глава CBF, накормивший помощницу собачьей едой, пожертвовал тонну корма

Экс-глава CBF, накормивший помощницу собачьей едой, пожертвовал тонну корма
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Бывший глава Федерации футбола Бразилии Рожерио Кабокло пожертвовал тонну корма в Международное общество защиты животных. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, пожертвование является частью сделки со следствием по делу о неподлежащем поведении. Также Кабокло отправил в местную организацию, которая борется за права женщин, мобильные телефоны.

Напомним, в июне в отношении Кабокло было начато расследование по обвинениям в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. На функционера пожаловалась одна из его помощниц. Сотрудница федерации заявляла, что её начальник регулярно употреблял алкоголь на рабочем месте. Однако в августе этого года было установлено, что со стороны Кабокло сексуальных домогательств не было, при этом суд обвинил бывшего главу федерации в неподобающем поведении и отстранил его от работы на 15 месяцев.

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