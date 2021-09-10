Созин — о словах Путина: российские игроки будут радоваться отсутствию конкуренции

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал новость о том, что президент РФ Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Сегодня президент выступил со своим личным мнением по поводу лимита на легионеров в футболе. Это говорит о том, что гарант конституции вникает в абсолютно частные детали отдельной спортивной отрасли. Значит, руководители нашего футбола не могут сами решить этот вопрос. Но я на 100% уверен, что такой вопрос может и должен решаться только на уровне руководителей спорта и футбола в частности.

В России уже вошло в привычку: если футбольная команда отдельно взятого региона из-за неумелого, неумного, непрофессионального отношения к делу своих футбольных менеджеров начинает тонуть, то они не ищут пути выхода из этой ситуации своими силами. Они бегут к губернатору, а губернатор звонит президенту: «Помогите, спасите, в регионе умирает футбол, дайте спонсора». Сначала «Томь», потом «Нижний Новгород», да и многие другие просили помощи. И что мы видим, где эти команды? Да так же плетутся в хвосте и пилят бюджетные деньги.

Я прекрасно понимаю, что президент не будет читать неизвестного человека со страниц спортивных сайтов, но, надеюсь, его советники прочтут. Важно понять: проблема российского футбола не в лимите! Легионеры нужны для создания конкуренции российским футболистам: вот в игре «Зенита» и ЦСКА у «Зенита» играло восемь легионеров, но все остальные — игроки сборной России! А в ЦСКА на поле было три легионера, пятеро сидели на лавке, хотя троих из них никто никогда не видел. И проблема ЦСКА не в количестве этих легионеров, а в их отборе, требованиям ко всем игрокам и тренировочному процессу — руководителю селекции ЦСКА лимит не поможет. Там как брали неучей, так и будут их брать — и будут они сидеть на лавке, даже если лимит ужесточат. А ЦСКА будет проигрывать.

Тренеры обязаны готовить игроков, которые должны конкурировать между собой. А отмена лимита или его ужесточение — не панацея от всех бед. Вот это до президента его советники и должны доносить, а до них это должны доносить футбольные руководители. Но, видимо, всё это не доходит куда надо. В итоге мы получаем споры: нужен ли лимит или нет, хотя однозначного ответа на этот вопрос нет. Но без конкуренции всё будет плохо, а российские игроки будут радоваться её отсутствию и деградировать», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.