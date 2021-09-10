Оливье Жиру сдал отрицательный тест на коронавирус. Игрок был в изоляции со 2 сентября
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Нападающий «Милана» Оливье Жиру сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба итальянской команды. Заражение было выявлено у игрока 2 сентября, с тех пор он находился в изоляции.
Напомним, Жиру стал игроком «Челси» зимой 2018 года, перейдя из «Арсенала» за € 17 млн. С тех пор он провёл 119 встреч за «аристократов» во всех турнирах, в которых отметился 39 забитыми мячами и 14 результативными передачами. С 2011 года Жиру вызывается в национальную команду Франции. В составе сборной нападающий — чемпион мира (2018).
«Милан» в 38 матчах набрал 79 очков и занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал миланский «Интер» (91).
Новость по темеОливье Жиру сдал положительный тест на коронавирус
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