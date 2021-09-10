Себальос может уйти в аренду в «Бетис» в январе

Испанский полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос может перейти в аренду в «Бетис» в январе 2022 года, сообщает газета ABC.



В арендном соглашении между клубами будет указан пункт об обязательном праве выкупа игрока «Бетисом» за € 20 млн. Это связано с тем, что контракт Себальоса с «Реалом» заканчивается летом 2023 года.



Футболист должен был перейти в стан зелёно-белых нынешним летом, однако сделка не состоялась из-за травмы лодыжки, которую футболист получил на Олимпиаде.



Себальос является воспитанником «Бетиса», из которого летом 2017 года он перешёл в «Реал» за € 16,5 млн. Также с 2019 по 2021 год игрок на правах аренды выступал за лондонский «Арсенал».



Нынешним летом Себальос представлял сборную Испании на Олимпиаде в Токио. Из-за травмы полузащитник провёл один матч на турнире и стал серебряным призёром Олимпийских игр.