«Барселона» поздравила Месси с рекордом по голам за южноамериканские сборные

«Барселона» поздравила своего экс-нападающего, а ныне игрока «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси с установлением рекорда по голам за южноамериканские сборные.
«Лучший бомбардир южноамериканских сборных. Отлично, Лео!» — написано в официальном «твиттере» «Барселоны».
Фото доступно в «твиттере» «Барселоны».
Напомним, накануне сборная Аргентины играла матч отбора к ЧМ-2022 со сборной Боливии. Благодаря хет-трику Месси «альбиселесте» выиграли со счётом 3:0.
Забив три мяча, Месси обогнал Пеле по количеству голов за южноамериканские сборные. Теперь на счету аргентинского нападающего 79 мячей, в то время как рекорд Пеле держался на отметке в 77 результативных ударов.
Месси является воспитанником «Барселоны», за которую выступал с 2003 по 2021 год. Нынешним летом аргентинец перешел в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента.
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