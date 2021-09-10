«Барселона» поздравила Месси с рекордом по голам за южноамериканские сборные

«Барселона» поздравила своего экс-нападающего, а ныне игрока «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси с установлением рекорда по голам за южноамериканские сборные.



«Лучший бомбардир южноамериканских сборных. Отлично, Лео!» — написано в официальном «твиттере» «Барселоны».

Фото доступно в «твиттере» «Барселоны».

Напомним, накануне сборная Аргентины играла матч отбора к ЧМ-2022 со сборной Боливии. Благодаря хет-трику Месси «альбиселесте» выиграли со счётом 3:0.



Забив три мяча, Месси обогнал Пеле по количеству голов за южноамериканские сборные. Теперь на счету аргентинского нападающего 79 мячей, в то время как рекорд Пеле держался на отметке в 77 результативных ударов.



Месси является воспитанником «Барселоны», за которую выступал с 2003 по 2021 год. Нынешним летом аргентинец перешел в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента.