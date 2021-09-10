Олег Иванов: не нравится, как играет сборная, — не смотри. Включи канал «Пятница»

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов высказался по поводу игры сборной России в сентябрьских матчах квалификации на чемпионат мира 2022 года.
«Не понимаю тех, кто после матчей с Хорватией, Кипром и Мальтой обрушился с критикой на сборную России. Не нравится, как она играет, — не смотри. Включи канал «Пятница», программу «Орёл и решка», например, — и наслаждайся. Конечно, с точки зрения качества футбола в игре сборной пока не всё радует. Но это же не повод кричать «Катастрофа!». Тем более задачу-минимум в сентябрьском цикле выполнили. Взяли 7 очков, 4 мяча забили, ни одного не пропустили. Достойный результат.
В последние дни многие задаются вопросом, как изменилась сборная по сравнению с тем, что было при Станиславе Черчесове. Первое, что бросается в глаза, — эмоциональный всплеск. Раскрепощённость. Смена тренера — всегда встряска, это понятно. Другое дело, какие требования выдвигает человек, который только-только возглавил команду. Как выстраивает отношения с игроками. У кого-то больше позитива, а кто-то сразу закручивает гайки», — приводит слова Иванова «Спорт-экспресс».
- 10 сентября 2021
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