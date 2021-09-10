Нуну Эшпириту Санту: награда лучшему тренеру месяца — это заслуга всей команды

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал получение награды лучшему наставнику месяца по итогам августа в английской Премьер-лиге.



«Спасибо за награду. Она предназначена для всех, для клуба, и особенно для игроков, которые берут на себя обязательства и выигрывают три игры. Мы усердно работаем каждый день, эта награда для всех, особенно для игроков, которые усердно работают, преданы делу и хотят выигрывать по три матча. Так что идёт постепенный прогресс. То, что мы делали в прошлом, нужно для того, чтобы сделать нас сильнее в будущем», — передает слова Санту The Sun Football.



В голосовании за звание лучшего тренера августа в АПЛ Санту опередил Рафаэля Бенитеса («Эвертон»), Дэвида Мойеса («Вест Хэм Юнайтед») и Томаса Тухеля («Челси»).