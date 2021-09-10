Ибрагимович: мне не хватает «Золотого мяча»? Это ему меня не хватает!

Нападающий итальянского «Милана» шведский футболист Златан Ибрагимович прокомментировал факт, что он ни разу в карьере не выигрывал «Золотой мяч».

«Мне не хватает «Золотого мяча»? Нет, всё наоборот. Это ему меня не хватает! Если говорить об игровых моментах, то Месси и Роналду ничем не лучше меня. Да, я не выигрывал Лигу чемпионов. Я не знаю, какие критерии существуют для вручения «Золотого мяча». При этом футболист не может быть хорошим, если команда плохая. В принципе, думаю, что я лучший в мире», — приводит слова Ибрагимовича France Football.

Напомним, Ибрагимович в завершившемся сезоне провёл в Серии А 27 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи. Из-за травмы он пропустил Евро-2020.