«Севилья» рассматривает вариант с подписанием Азмуна

Испанская «Севилья» рассматривает вариант с подписанием иранского нападающего петербуржского «Зенита» Сердара Азмуна. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, в сфере интересов андалусийцев находятся несколько игроков, у которых летом следующего года истекает срок действия контракта с их нынешними клубами. Среди них значится и форвард «Зенита».

Ранее стало известно, что «Рома» намерена бесплатно подписать Азмуна летом 2022 года, когда игрок станет свободным агентом. Сам Сердар положительно смотрит на перспективу перехода в стан «волков».



Руководство и тренерский штаб «Ромы» считают, что форвард «Зенита» станет равноценной заменой для Борхи Майораля, который вернётся в «Реал» по окончании аренды. В кандидатуре Сердара Азмуна лично заинтересован главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью.