Испанский телеканал принёс извинения Камавинга за расистский комментарий эксперта

Испанский телерадиовещательный канал (RTVE) осудил расистский комментарий своего эксперта в адрес новичка мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга, сообщает AP news.



Во время презентации игрока аналитик Лорена Гонсалес сказала за кадром во время эфира: «Этот парень чернее, чем его костюм».



RTVE заявил, что комментарии Гонсалес «неуважительны и неуместны в эфире общественного канала». Канал принёс извинения игроку и пообещал принять меры.



Лорена Гонсалес также принесла извинения Камавинга в «Твиттере».



«Я хочу принести свои искренние извинения тем, кого могли обидеть мои слова. Такой комментарий лишён злобы и презрения к спортсмену, и он в любом случае неуместен.



Я далека от расизма, гомофобии и других нетерпимостей. Я заявляла об этом каждый раз, когда у меня была такая возможность, как публично, так и в частном порядке. Я осуждаю любые расистские выражения и направленные на это действия», — написала Гонсалес.



Напомним, 31 августа Эдуарду Камавинга перешёл в мадридский «Реал» из французского «Ренна» за € 31 млн.