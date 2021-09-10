«Лорьян» на последних минутах вырвал победу у «Лилля»

Сегодня на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» в городе Лорьяне состоялась встреча 5-го тура французской Лиги 1 между «Лорьяном» и «Лиллем». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 7-й минуте нападающий хозяев Арман Лорьенте после передачи Теремаса Моффи открыл счёт в матче. В ответ на это форвард «Лилля» турок Бурак Йылмаз сравнял счёт, реализовав пенальти.
Однако на 87-й минуте Теремас Моффи, в первом тайме встречи отдавший результативную передачу, записал на свой счёт гол. Ассистентом выступил его партнёр Венсан Ле Гофф.
Главным арбитром противостояния был Клеман Тюрпен. Ему помогали ассистенты Сириль Гренгор и Николя Дано. Резервным арбитром игры был Микаэль Лелё.
«Лорьян» после пяти туров занимает 4-е место в высшей лиге Франции. Их оппоненты из «Лилля» расположились на 10-м месте в таблице.
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