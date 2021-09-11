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Патсон Дака забил гол боковыми ножницами в девятку на тренировке «Лестера». Видео

Патсон Дака забил гол боковыми ножницами в девятку на тренировке «Лестера». Видео
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Замбийский форвард «Лестер Сити» Патсон Дака забил гол боковыми ножницами в девятку на клубной тренировке.

Видео доступно в «твиттере» «Лестера».

Этим летом нападающий перешёл в «Лестер» из австрийского «Зальцбурга». В текущем сезоне АПЛ форвард провёл 26 минут на поле и не отметился результативными действиями.

В прошлом сезоне 22-летний замбийский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии. На его счету 34 гола и 12 результативных передач в 42 матчах за «Зальцбург» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 22 млн. Дака выступал за «Зальцбург» с 2018 года. Свою европейскую карьеру игрок начинал в австрийском клубе «Лиферинг», куда он перебрался из Замбии в 2017 году.

Следующий матч «Лестер» проведёт в рамках 4-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Он состоится 11 сентября.

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