Спортивный директор «Ювентуса» заявил, что Холанд мог оказаться в туринском клубе

Спортивный директор «Ювентуса» Федерико Керубини рассказал, что нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд мог перейти в туринский клуб.
«Мы хотели пригласить Холанда в 2017 году. Но здесь важен контекст. Молодые футболисты могут бояться уходить в аренду, мы только начинали свой молодёжный проект, и, возможно, предложенные нами перспективы не были достаточно яркими. Наверное, сегодня всё сложилось бы иначе», — цитирует Керубини Tuttosport.
Напомним, Эрлинг Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 130 млн.
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