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«Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на игрока «Лестера» Тилеманса

«Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на игрока «Лестера» Тилеманса
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Бельгийский полузащитник «Лестер Сити» Юри Тилеманс находится в сфере интересов мадридского «Реала», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед», сообщает AS, ссылаясь на журналиста Фабрицио Романо.

Трансфер может состояться летом 2022 года. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» приобретёт бельгийца в случае ухода Поля Погба.

Контракт полузащитника с «лисами» истекает летом 2023 года, однако игрок отложил переговоры о продлении действующего соглашения с клубом.

Рыночная стоимость Тилеманса составляет € 55 млн. За «Лестер» Тилеманс играет с 2019 года. До этого он выступал за «Монако» и «Андерлехт».

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги бельгийский полузащитник провел 38 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

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