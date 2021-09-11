Латиноамериканским футболистам АПЛ отменили отстранение от ближайших матчей

Латиноамериканским футболистам, которые выступают в АПЛ, разрешили принять участие в ближайших матчах, сообщает в своём «твиттере» журналист Пол Джойс.

Это стало возможным после того, как Бразилия, Чили, Мексика и Парагвай согласились отозвать требования о введении санкций в отношении футболистов.

Напомним, ранее ФИФА по просьбе национальных федераций футбола Бразилии, Парагвая, Мексики и Чили запретила 11 игрокам, играющим в АПЛ, участвовать в официальных играх за свои клубы в течение пяти дней. Санкции вызваны тем, что английские клубы отказались отпускать данных игроков на матчи отбора к ЧМ-2022 в Южной Америке.

Ранее стали известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) ввела санкции в отношении бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо. Из-за запрета ФИФА футболисты не смогут выступать в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (11 сентября) и в игре группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (14 сентября).