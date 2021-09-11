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Сульшер ответил на вопрос, кто будет исполнять пенальти в «МЮ» после возвращения Роналду

Сульшер ответил на вопрос, кто будет исполнять пенальти в «МЮ» после возвращения Роналду
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос, кто будет бить пенальти после того, как в команду вернулся Криштиану Роналду. Штатным пенальтистом в команде является Бруно Фернандес.

«Я знал, что этот вопрос будет задан, и, конечно же, я побеседовал с ними двумя, У нас есть два игрока, которым я бы всю жизнь доверил бить пенальти. Это будет моё решение. Они двое будут продолжать делать то, что они делают, когда их попросят исполнить пенальти. У меня, конечно, был этот разговор, и они знают мою позицию по этому поводу. Они знают, что я решаю, кто будет пробивать пенальти, если мы его получим. Это не вызовет проблем», — приводит слова Сульшера Goal.

Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. Португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».

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