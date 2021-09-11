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Рамос получил новую травму и не сможет дебютировать за «ПСЖ» в ближайшем матче

Рамос получил новую травму и не сможет дебютировать за «ПСЖ» в ближайшем матче
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Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос получил новое повреждение и не сможет дебютировать за клуб в ближайшем матче с «Клермоном» в чемпионате Франции.

«В процессе физического восстановления на прошлой неделе у Серхио Рамоса возник дискомфорт в икроножных мышцах, который потребовал корректировки рабочей нагрузки. Со следующей недели он возобновит индивидуальную подготовку на поле», — говорится в сообщении на официальном сайте «ПСЖ».

В августе парижане сообщили, что из-за травмы Рамос не сможет выйти на поле как минимум до 12 сентября.

Рамос подписал контракт с «ПСЖ» минувшим летом. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2023 года. Защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента.

В прошлом сезоне чемпионата Испании он принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив два гола.

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