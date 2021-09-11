Максименко рассказал о самой смешной шутке Карпина на сборах национальной команды

Голкипер «Спартака» и сборной России Александр Максименко вспомнил о самой смешной шутке наставника национальной команды Валерия Карпина во время подготовки к сентябрьским матчам отбора ЧМ-2022.
«С Карпиным мы общались, конечно. Понятно, что к каким-то нашим упражнениям он не подключался, но в общем подсказывал, общался на равных со всеми. Карпин где-то может расслабить, где-то встряхнуть. Он обычный человек. Закрытым он никак быть не может – он же тренер сборной! Где-то шутит, где-то наоборот. Самое смешное – это когда сказал, что лучше пойдёт с журналистами общаться, после того как на камеру не смог забить гол, ха-ха.
Мы все отказались от сахара во время пребывания в сборной. Стараюсь соблюдать диету и сейчас. Живу ли совсем без сладкого? Только для настроения могу себе позволить совсем чуть-чуть», — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, в сентябре сборная России в рамках отбора ЧМ-2022 сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0).
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